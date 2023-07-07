Avrupa, Fransa’daki sosyal medya kısıtlamasına sessiz

Fransa'dahükümet, 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sırasında sosyal medyaya kısıtlama getirildiğini açıkladı. Açıklamayı Hükümet Sözcüsü Olivier Veran yaptı. Göstericilerin sosyal medya platformu üzerinden koordine olduklarını anlatan Veran, "Buna kayıtsız kalamazdık" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ileriki dönemlerde de sosyal ağları kısıtlayabileceklerini söylemişti.Başka ülkelerdeki benzer müdahalelere anında 'ifade özügürlüğü tepki adı altında tepki gösteren Avrupa ülkeleri Fransa'daki kısıtlamalara dair ise sessiz kalmayı tercih ediyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Macron'un ülkesinde çıkan olayların ardından sosyal medyayı kısıtlayacağı yönündeki açıklamasını değerlendirmekten kaçındı.