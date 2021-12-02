Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı taraflı
Giriş Tarihi: 3.12.2021

Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı taraflı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı taraflı
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Türkiye'nin AİHM'nin Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'ye havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Kavala kararından daha eski olan, başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Mevcut mekanizmaların siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi'nin kendi itibarını zedelemektedir. Komite, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı taraflı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA