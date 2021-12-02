Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı taraflı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi'nin, Türkiye
'nin AİHM
'nin Kavala
kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'ye havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Kavala kararından daha eski olan, başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Mevcut mekanizmaların siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi'nin kendi itibarını zedelemektedir. Komite, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır" denildi.