Avrupa Parlamentosu Başkanı yaşamını yitirdi

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli dün kaldığı hastanede hayatını gözlerini yumdu. Sassoli'nin sözücüsü, 65 yaşındaki başkanın dün gece saat 1.15 civarlarında vefat ettiini söyledi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ PROBLEMLERİ YAŞADI
İtalyan bir sosyalist ve gazeteci olan Sassoli, bağışıklık sisteminde meydana gelen ciddi bir komplikasyon nedeniyle pazartesi günü hastaneye kaldırılmıştı.
2019 YILINDAN BERİ BAŞKANLIK YAPIYORDU
Saassoli, 2019 yılından beri Parlamento'ya başkanlık ediyordu. Parlamento başkanı genellikle söylemlerinde göç ve politikal konularda Avrupa'ya reform çağrılarında bulunuyordu.