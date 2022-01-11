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Giriş Tarihi: 11.1.2022 08:31 Son Güncelleme: 11.1.2022 08:34

Avrupa Parlamentosu Başkanı yaşamını yitirdi

Avrupa Parlamentosu Başkanı yaşamını yitirdi

Bağışıklık sistemindeki problemler nedeniyle bir süredir hastaneden olan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli dün kaldığı hastanede hayatını gözlerini yumdu. Sassoli'nin sözücüsü, 65 yaşındaki başkanın dün gece saat 1.15 civarlarında vefat ettiini söyledi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ PROBLEMLERİ YAŞADI

İtalyan bir sosyalist ve gazeteci olan Sassoli, bağışıklık sisteminde meydana gelen ciddi bir komplikasyon nedeniyle pazartesi günü hastaneye kaldırılmıştı.

2019 YILINDAN BERİ BAŞKANLIK YAPIYORDU

Saassoli, 2019 yılından beri Parlamento'ya başkanlık ediyordu. Parlamento başkanı genellikle söylemlerinde göç ve politikal konularda Avrupa'ya reform çağrılarında bulunuyordu.

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Avrupa Parlamentosu Başkanı yaşamını yitirdi
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