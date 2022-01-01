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Giriş Tarihi: 1.1.2022 18:00 Son Güncelleme: 1.1.2022 18:23

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner'den 'Avro banknotlarına Şahin ve Türeci'nin resimleri basılsın' önerisi

AA
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner’den ’Avro banknotlarına Şahin ve Türeci’nin resimleri basılsın’ önerisi

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti. Körner, "Onların (Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı.

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni avro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

"ONLAR MİLYONLARCA AVRUPALININ HAYATINI KURTARDI"

Körner, "Onların (Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001'de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20. yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

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Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner'den 'Avro banknotlarına Şahin ve Türeci'nin resimleri basılsın' önerisi
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