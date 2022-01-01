Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner’den ’Avro banknotlarına Şahin ve Türeci’nin resimleri basılsın’ önerisi

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni avro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.
"ONLAR MİLYONLARCA AVRUPALININ HAYATINI KURTARDI"
Körner, "Onların (Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.
Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.