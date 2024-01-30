Avrupa’da çiftçiler sokağa indi

Avrupa ülkeleri grevden başını kaldıramıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına karşı çiftçiler protesto gösterileri düzenliyor. Fransa'nın başkenti Paris ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede çiftçilerin traktörleri ile yaptıkları eylemler devam ediyor. "Paris'i kuşatma" eylemleri kapsamında başkentin giriş-çıkışındaki güzergâhlarda traktörleri ile yolları kapatan çiftçiler, hükümetten taleplerine yönelik etkili adımlar gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceğini bildirdi. Polis, ülke genelinde 5 binden fazla tarım makinesi ile 10 bine yakın çiftçinin eyleme katıldığını bildirdi. Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA'nın Başkanı Arnaud Rousseau, "Hükümetle müzakerelere devam ediyoruz" açıklaması yaptı ancak protestolar sürecek.İtalya'nın da pek çok kentinde çiftçiler, traktörleriyle yollara dökülerek, AB'nin tarım politikalarını ve hükümetin buna yaklaşımına karşı protesto etti. Traktörleriyle konvoy yapan çiftçiler, A1 Otoyolu'nun başkent Roma'ya 80 kilometre mesafedeki Orta Kasabası mevkiinde yolu ulaşıma kapatmak istedi. Güneydeki Foggia kentinde de çiftçiler, 400 kadar traktörle şehir merkezinde geçit yaptı. Kuzeydeki Udine şehrinde ise 70 traktörle konvoy yapıldı. Almanya'da da çiftçiler günlerce ses getiren büyük protestolar düzenledi.