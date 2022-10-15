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Giriş Tarihi: 15.10.2022 09:26

Avrupa’da doğal gaz çaresizliği: Fransa Almanya arasında zorunlu alışveriş başladı

DHA
Avrupa’da doğal gaz çaresizliği: Fransa Almanya arasında zorunlu alışveriş başladı

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa genelinde şiddetlenen doğal gaz krizinde çare arayışı devam ediyor. Rusya’nın gaz kanallarını kapatmasıyla birlikte kışın ortasında çaresiz kalan Avrupa ülkeleri bu kez kendi arasında alışverişe başladı. Oldukça küçük miktarlarda yapılan gaz alışverişleri buna rağmen yeterli gelmiyor.

Fransız şebeke operatörü GRTgaz, dün Fransa'dan Almanya'ya doğal gaz gönderimine başladığını duyurdu. Fransa, Almanya'nın günlük gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 2'sini karşılayacak.

DAYANIŞMADA YÜZDE 2'LİK MİKTAR

Kuzey Akım üzerinden Almanya'ya gelen doğal gazın kesilmesi üzerine 'Avrupa dayanışması kapsamında' Fransa'dan Almanya'ya doğal gaz akışı başladı. GRTgaz, dün yaptığı açıklamada "13 Ekim 2022 tarihinden itibaren GRTgaz, gazın Almanya'ya Obergailbach bağlantı noktasından (Moselle) taşınmasını sağlamaktadır" denildi. Gelen gazın Almanya'nın günlük ihtiyacının yaklaşık yüzde 2'sine tekabül ediyor.

BAĞLANTI NOKTASINDAKİ İLETİM TERSİNE ÇEVRİLDİ

GRTgaz basın açıklamasında, Rusya'nın Avrupa'ya gaz teslimatındaki keskin düşüşten sonra enerji güvenliği için Fransa-Almanya sınırındaki Obergailbach köyünden bir boru hattı ile başlangıçta günde 31 gigawatt saat (GWh) teslim edeceğini, gaz akışının maksimum günlük kapasitesinin 100GWh olduğu belirtildi. Almanya'dan Fransa'ya gaz akışı için tasarlanan bağlantı noktasının, gerekli uyarlamaların yapılmasından sonra tersine çevrilerek Fransa'dan Almanya'ya iletim sağladığı belirtildi.

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Avrupa’da doğal gaz çaresizliği: Fransa Almanya arasında zorunlu alışveriş başladı
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