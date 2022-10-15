Avrupa’da doğal gaz çaresizliği: Fransa Almanya arasında zorunlu alışveriş başladı

BAĞLANTI NOKTASINDAKİ İLETİM TERSİNE ÇEVRİLDİ

GRTgaz basın açıklamasında, Rusya'nın Avrupa'ya gaz teslimatındaki keskin düşüşten sonra enerji güvenliği için Fransa-Almanya sınırındaki Obergailbach köyünden bir boru hattı ile başlangıçta günde 31 gigawatt saat (GWh) teslim edeceğini, gaz akışının maksimum günlük kapasitesinin 100GWh olduğu belirtildi. Almanya'dan Fransa'ya gaz akışı için tasarlanan bağlantı noktasının, gerekli uyarlamaların yapılmasından sonra tersine çevrilerek Fransa'dan Almanya'ya iletim sağladığı belirtildi.