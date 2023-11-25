Avrupa’da faşist Wilders şoku

Hollanda'da22 Kasım'da yapılan seçimi İslam ve göçmen karşıtı aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) kazanması Avrupa'da paniğe neden oldu. Avrupa basınında "Huzur risk altında" yorumları yapıldı. İngiliz Guardian gazetesi "Helsinki'den Roma'ya, Berlin'den Brüksel'e, aşırı sağ partiler anketlerde istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Göç, İslam ve AB karşıtlığı aşırı sağın uzun süre boyunca temel dayanaklarıydı. Derin hayat pahalılığı krizi ana akım siyasetçilere karşı güvensizliğe neden olurken, bu partilerin cazibesini daha da artırdı" dedi. Independent de seçim sonuçlarını 'şok' olarak değerlendirdi. ABD merkezli Politico, "Geert Wilders AB'nin en kötü kâbusu" başlığını attı.Wilders'en zaferi Hollanda'daki Müslümanları da tedirgin etti. Anadolu Ajansı'na konuşan Müslümanlar, "Bizi zor günler bekliyor" dedi. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı yetkilisi Kenan Aslan "Camilerimizin kapatılmasına kadar gidecek uygulamalar bizi bekliyor" dedi. Wilders'in partisi, 37 vekil çıkardı. Ancak hükümeti tek başına kuramıyor. Wilders koalisyon arayışına girdi.