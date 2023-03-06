TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun oluşturduğu Irkçılık ve İslamafobi Alt Komisyonu, Almanya, Hollanda ve Fransa'da incelemeler yaptı, uzmanları dinledi. Komisyonun hazırladığı "Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobi kurumsallaştı" tespiti yapılan 155 sayfalık raporda yer alan tespit ve öneriler şöyle:Avrupa'da hâlen daha etnik ve kültürel ırkçılığın mevcut olması; aslında kendilerini üstün ırk olarak gördüklerini, İslam'ın şiddeti dışlamayan bir din olduğuna dair batıl düşüncelerin varlığını ve bunların büyük bir kesim tarafından da kabul gördüğünü gösterir. Gerek batılıların gerekse Müslümanların birbirlerini öteki olarak görmekten vazgeçmesi ve ortak bir noktada buluşarak sorunları çözme iradesini ortaya koyabilecekleri bir zemin oluşturulmasıdır. Örgütlü itiraz yükseltilmediği her geçen gün örgütlü ayrımcılık ve uygulamaların artmasının önüne geçilmesi daha da zorlaşmaktadır.