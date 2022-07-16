Avrupa’da karanlık dönem başlıyor! Rusya ile restleşme sonrası büyük kaos!

Avrupa Önce Boris Johnson'un istifası ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin istifa kararı ile sarsıldı. Almanya'da ise Rusgazının kesilmesi ülkede krize neden olurken gözler Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a çevrildi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un enerji krizine karşı sokakları karartma kararı alması da dikkatleri çekti.
FRANSA'DA ENERJİ KRİZİ
Almanya ve Hollanda'nın ardından Fransa'dan da enerji tasarrufu açıklamaları geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vatandaşlarına, Rus gazının tamamen kesilmesine karşı 'hazırlıklı olun' çağrısı yaparken şimdiden alternatif kaynaklara yönelmeleri gerektiğini belirtti.
GEREKSİZ IŞIKLAR KAPATILACAK
Macron, hükümetin enerji tasarrufu için bir plan hazırlayacağını duyurdu bu plana kamuya ait gereksiz sokak lambalarının gece kapatılmasıyla başlayacağını söyledi. Ukrayna-Rusya savaşının devam edeceğini söyleyen Macron, "Rusya enerjiyi, tıpkı gıdayı kullandığı gibi, bir silah olarak kullanıyor. Kendimizi Rus gazı olmadan yaşamak zorunda kalacağımız bir senaryoya hazırlamalıyız" diye konuştu.
MACRON MUHALEFETİN HEDEFİNDE
AB yaptırımlarının Fransızların alım gücünü düşürmeye neden olduğuna dikkat çeken muhalefet partileri ise Macron'u, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'dan çekilmeye ikna edememekle suçluyor.
Putin ile her şeye rağmen diyalogdan yana olduğunu gizlemeyen Macron, konuşmasında Ukrayna savaşına ilişkin önemli bir politika değişikliği işareti vermedi.
SHOLZ HAKKINDA ŞOK İDDİA
Rusya'nın gaz vanalarını kapatmasıyla yaşanan arz krizi, bu kış kıtlık ve elektrik kesintilerini tehdit ederken, Almanya dahil ülkeleri durgunluğa itebileceği ifade edilirken Daily Telegraph'da yer alan bir haberde mevcut Alman hükümetinin uyguladığı politikaların Başbakan Olaf Scholz'un istifasına yol açabileceği iddia edildi.
Haberde, Almanya Şansölyesi'nin hem NATO müttefiklerini hem de Rusya'yı 'aynı anda memnun etmeye çalıştığı' ifade edildi. Bunun mümkün olmadığı dile getirilen haberde mevcut iktidarın yakında istifa etmek zorunda kalabileceği belirtildi.
JOHNSON'UN İSTİFASINI GETİREN SÜREÇ
Johnson koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı dönemde yaptığı parti ile tepkileri çekmişti. Muhafazakar Parti milletvekili ve Grup Yöneticisi Chris Pincher'e yönelik taciz suçlamaları sonrasında ise istifa baskıları iyice artmıştı. İngiltere'de Sağlık ve Maliye bakanlarıyla birlikte 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifasıyla başlayan siyasi kriz sonrası da Başbakan Boris Johnson 10 Numara önünde yaptığı açıklaması ile istifa ettiğini açıklamıştı.
DRAGHİ'NİN İSTİFASI
İtalya'da ise Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümeti, koronavirüs salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti.10 siyasi partinin desteği alan Draghi'nin istifasına göden şüreç ise şöyle gerçekleşmişti. Hükümetin Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi, koalisyon partilerinden M5S olmadan kabul edilmişti. Ancak M5S'nin destek vermediği bir hükümete liderlik etmeyeceğini daha önce açıklayan Draghi, Senato'daki sonucun ardından bakanlar kurulunda istifa edeceğini açıklayıp, istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Mattarella'ya gitmişti. "Cumhurbaşkanı, Başbakanın istifasını kabul etmedi ve kendisini durum değerlendirmesini yapmak üzere parlamentoya gitmeye davet etti."