Avrupa’da ‘Özgür Filistin’ sesleri dinmiyor

Avrupa'nın birçok kentinde 7 Ekim'den bu yana hafta sonları düzenlenen Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu birçok Avrupa başkentinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in saldırıları protesto edildi, acil ateşkes çağrısı yapıldı.İngiltere genelinde 48 noktada toplanan vatandaşlar, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla yürüyüşler düzenledi. Eylemciler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Çocukları bombalamayı durdurun" sloganları attı.İrlanda'nın başkenti Dublin'de İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, Hermannplatz Meydanı'nda toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.Fransa'da kötü hava koşullarına rağmen başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla, Filistin'e destek sloganları attı.Avusturya'nın başkenti Viyana'daki önemli caddelerden Mariahilfer'de bir araya gelen göstericiler, "Acil ateşkes", "Soykırıma hayır" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.