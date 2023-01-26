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Giriş Tarihi: 26.1.2023 15:22 Son Güncelleme: 26.1.2023 15:22

Avrupa'da sağlık krizi büyüyor! Bir ülkede iş bırakımı yaşanıyor

Avrupa'da sağlık krizi büyüyor. Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları, ücret zammındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı.

AA
Avrupa’da sağlık krizi büyüyor! Bir ülkede iş bırakımı yaşanıyor

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları, ücret zammındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı. Enflasyonun altında teklif edilen maaş artışını kabul etmeyen UNISON, Nipsa ve GMB sendikalarına üye binlerce sağlık çalışanı, 1 günlük greve gitti. Hemşire, ambulans personeli, acil servis çalışanı ve çağrı santrali çalışanlarının aralarında bulunduğu binlerce sağlık çalışanının 1 günlük grev başlattığını kaydeden UNISON Müzakere Başkanı Anne Speed, "Kapıların müzakereye istekli sendikalara kapatılmış olması korkunç bir durum. Dolayısıyla bu eylemin bugün gerçekleşmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

GREVLER DEVAM EDİYOR

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları 12 Aralık 2022'de de 1 günlük greve gitmiş; sendikalar, 2022-2023 dönemi için verilmesi planlanan 1400 sterlinlik ikramiyenin, artan enflasyon karşısında yeterli olmadığını savunmuştu.

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Avrupa'da sağlık krizi büyüyor! Bir ülkede iş bırakımı yaşanıyor
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