Avrupa’da sıcaklık alarmı verildi

Avrupa: Yapılan açıklamada İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya'da ekstra sıcak havaların görüleceği belirtildi.İtalya: Hava sıcaklıklarının hafta sonu rekor seviyelere ulaşabileceği tahminleri doğrultusunda dün için 15, bugün için 16 kentte "kırmızı" alarm verildi. "Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklık 48 derecelere ulaşabilir" uyarısı yapıldı.Çekya: Saat 11.00 - 18.00 arasında sıcaklığın 38 dereceyi geçeceği açıklandı.Kanada: Aylardır etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kadın itfaiyeci hayatını kaybetti.Yunanistan: Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun çalışması askıya alındı. Sıcaklık 41 dereceyi aştı. Atina'nın sembolü olan 2500 yıllık Akropolis Tapınağı aşırı sıcaklardan dolayı ziyarete kapatıldı.Sıcak hava dalgaları ayrıca ABD, Çin, Kuzey Afrika ve Japonya'nın da bazı bölgelerinde etkili oluyor.ABD'de turistler dünyanın en sıcak noktası olan Ölüm Vadisi'ne akın ediyor. Dünyanın deniz seviyesinden en düşük, en sıcak ve en kuru yeri olan Ölüm Vadisi'nde bu hafta sonu hava sıcaklığının 55 dereceye yaklaşması bekleniyor.Rusya: Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinde su sıcaklığı anormal seviyeye ulaştı. Deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü. Anormal koşullar nedeniyle hortumların oluşabileceği kaydedildi.Kore'nin başkenti Seul ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 10 kişiden haber alınamadığını ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 10 kişiden haber alınamadığını ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.