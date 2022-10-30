Avrupa’da tahıl alarmı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çabalarıyla uygulamaya geçen tahıl koridoru anlaşması Rusya tarafından askıya alındı. Rusya'nın 22Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden gerçekleştirdiği tahıl ihracatı durdu. Moskova, Kırım'daki donanmasına ve tahıl koridorunun güvenliğinin sağlamasında görev alan sivil gemilere karşı terör saldırısı düzenlenmesi nedeniyle kararı aldığını açıkladı. Bu gelişme Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de paniğe neden oldu. Kararın savaşın neden olduğu küresel gıda krizine karşı ihtiyaç duyulan tahıl ve gübrelerin ana ihracat rotasını riske soktuğuna işaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "AB, Rusya'yı kararını geri almaya çağırıyor" ifadesini kullandı. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini 'utanç verici bir felaket' diye niteleyen ABD Başkanı Joe Biden da dünya genelinde kıtlığın artacağı uyarısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise bunun Rusya'dan beklenen bir adım olduğunu dile getirdi.Milli Savunma Bakanlığı da Rusya'nın tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu Türkiye ve BM'ye ilettiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar muhataplarıyla, ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir."KORİDORDAN şimdiye kadar 400'e yakın gemi ile 9.3 milyon ton tahıl dünya piyasalarına aktarıldı. Tahıl koridorundan geçen gemilerin yüzde 62'si Avrupa, yüzde 21'i Asya, yüzde 13'ü Afrika'ya giderken yüzde 6,1'lik kısmı en geri kalmış ülkelere ulaştırıldı. Başkan Erdoğan, Eylül ayında Zagreb ziyaretinde konuya ilişkin bir soruya "Şu anda Rusya tarafından tahıl sevkiyatı yok. Sayın Putin'in haklı olduğu konu var. Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil" ifadeleriyle cevap vermişti. Rusya'nın kararı, Erdoğan'ın uyarısının haklılığını gözler önüne serdi.