Avrupa’dan Netanyahu’ya ateşkes baskısı

Küresel baskı karşısında İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını göstermelik de olsa eleştiren ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından Avrupalı ülkeler de ilk kez ateşkesten konuşmaya başladı. Gazze'deki soykırımın 72'inci gününde harekete geçen Fransa, İngiltere ve Almanya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'acil, kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes' çağrısında bulundu. Üçüncü ayına giren vahşi saldırıların durması için peş peşe gelen açıklamalar İsrail'in suç ortağı Batılı ülkelerin büyük bir baskı altında olduğunu gösteriyor.İlk ateşkes çağrısı İsrail'i ziyaret eden Fransa'dan geldi. Gazze'de "çok fazla sivilin öldürüldüğünü" vurgulayan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki görüşmesinde "acil ve kalıcı" bir ateşkes çağrısında bulundu.İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ise tek tek cesaret edemedikleri ateşkes çağrısını birlikte kaleme aldıkları bir makaleyle yazılı olarak yaptı. Güçlerini birleştiren İsrail'in iki stratejik ortağı ve Gazze'deki soykırımın en büyük destekçisi iki ülke güçlerini birleştirerek hareket etmeyi tercih etti. İngiliz The Sunday Times ile Alman gazetesi Welt am Sonntag'da yayınlanan ortak yazıda iki dışişleri bakanı, "sürdürülebilir bir barışa yol açacak sürdürülebilir bir ateşkes" çağrısında bulundu.Gazze'yi haritadan silene ve Hamas'ın adından geriye bir şey kalmayıncaya kadar saldırılara devam edeceğini vurgulayan Netanyahu'ya seslenen iki bakanın makalede, "Eğer operasyonlar, Filistinlilerle barış içinde bir arada yaşama ihtimalini yok ederse İsrail bu savaşı kazanamayacak. İsrail'in Hamas'ın oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırma hakkı var. Ama çok fazla sivil öldürüldü" ifadelerini kullanması İsrail yönetimine üstü örtülü bir ihtar olarak değerlendirildi. ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta Netanyahu'yu, İsrail'in Gazze'yi "ayrım gözetmeden bombalamasının" Hamas'a karşı savaşa verilen uluslararası desteği zayıflattığı konusunda uyarmıştı.