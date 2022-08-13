Avrupa’nın göbeğinde dehşete düşüren görüntüler: Felaket yaşanıyor...

Nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağını belirten Başbakan Morawiecki, sorumlulardan hesap soracağına dair halka söz verdi. Morawiecki, "Büyük miktarda kimyasal atık, kasıtlı olarak Oder Nehri'ne döküldü. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Suçlular ağır bir şekilde cezalandırılana kadar dinlenmeyeceğiz" diye konuştu. Ulusal Su Yönetimi İdaresi Başkanı Przemyslaw Daca ise yaptığı açıklamada, nehirden 10 ton ölü balığın çıkarıldığını duyurdu. Daca, "Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.