Avrupa’nın koalisyon çıkmazı

Avrupa ülkelerinde, parlamenter sistemin kaçınılmaz sonucu olan koalisyon hükümetleri nedeniyle birçok siyasal kriz baş gösterdi. Koltuk pazarlıkları, kurulmayan hükümetler ve peşi sıra gelen erken seçimler büyük hükümet bunalımlarına neden oldu.İngiltere'de 2016'dan bu yana 5 hükümet kuruldu. 2010'da kurulan David Cameron hükümeti, 2016'daki sancılı Brexit sürecinden sonra istifa etti. Ardından kurulan Tresa May hükümeti ise 2019'a kadar dayanabildi. Hemen akabinde kurulan Boris Johnson hükümeti de ancak üç yıl dayanabildi. 2022'de göreve gelen Lizz Truss hükümeti ise sadece 44 gün hükümette kalabildi.İtalya'da Başbakan Mario Draghi, 21 Temmuz 2021'de görevinden istifa etti. Başbakan Draghi, liderlik ettiği koalisyondaki 3 partinin hükümetine parlamentoda destek vermemesi sonrasında istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi'nin istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin ardından parlamentoyu feshederek 70 gün içinde erken genel seçimlerin yapılacağını bildirdi. İtalya'da Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği koalisyon hükümetinin 2021 Ocak'ta bozulmasıyla başlayan hükümet krizi 67. hükümetin kurulmasıyla sona ermişti. Mario Draghi 12 Şubat 2021'de hükümeti kurmuştu.Hollanda'da 15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel seçimden 299 gün sonra hükümet kuruldu. Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi, Hıristiyan Demokratlar Birliği, Demokrat 66 ve Hıristiyan Birlik Partisi'nden oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti 10 Ocak 2022'de göreve başladı. Hollanda'da 15 Mart 2017'de düzenlenen erken genel seçimden 225 gün sonra da hükümet kurulmuştu.11 Eylül 2022'de genel seçimlere giden İsveç'te hükümet sıkı pazarlıklar sonucu ancak 36 gün sonra kuruldu. 173 hayır oyuna karşı 176 evet oyu alan koalisyon hükümeti her an yıkılma tehlikesi yaşıyor.Belçika'da 16 ay sürdüALMANYA'DA 26 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümeti kurma çalışmaları 59 gün sonra sonuçlandı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in sürdürdüğü koalisyon hükümeti işbaşı yaptı.