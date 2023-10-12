Avrupa’nın siyonist standardı

Batı, her türlü savaş suçunu işleyen ve bunun şiddetini artıracağını belirten İsrail'in yanında durmak ve onun katliamını meşru göstermek için birbiriyle yarışıyor. Rusya'nın Ukrayna'da katliam yaptığını dile getiren Avrupalı siyasiler, ünlüler ve yayın organları, İsrail'in Gazze'de masum kadın ve çocukları katletmesini ise "meşru hakkı" diye savunacak kadar alçalabiliyor.Rusya'nın Ukrayna'da su, elektrik ve yakıt kesmesini 'savaş suçu' olarak niteleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Filistin'de aynı şeyi yapmasına tepki göstermek bir yana destek verdi. Leyen, sosyal medya hesabından "İsrail'in kendini savunma hakkını da tamamen destekliyoruz. Avrupa bu trajedide İsrail'in yanındadır" dedi. Fransız'da ise İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki Filistin'e destek gösterilerinin tümünün yasaklanması ve bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını yönünde talimat yayınladı.ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubunu göndermesinin ardından İngiltere de İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu.