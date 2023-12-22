Avrupa’yı kana bulayan saldırgan geçen hafta da 2 kişiyi öldürmüş

Avrupa'nın turizm merkezlerinden Çekya'nın başkenti Prag, önceki gün ülkenin modern tarihindeki en ölümcül silahlı saldırı ile sarsıldı. 24 yaşındaki Çekya vatandaşı David Kozak'ın Karl Üniversitesi'nde etrafa ateş açıp 15 kişiyi öldürdüğü, 24 kişiyi de yaraladığı saldırının detayları belli olmaya başladı. Saldırı sonrası intihar eden Kozak'ın babasının da aynı gün evinde ölü bulunduğuna dikkati çeken polis, şahsın geçmişteki benzer olayların etkisinde kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan saldırganın 2 gün önce bir baba ve kızı olmak üzere iki cinayet daha işlemiş olabileceğinin üzerinde duruluyor. Saldırganı içe dönük yalnız bir adam olarak tanımlayan Batı basını, Kozak'ın internette toplu saldırılarla ilgili fantezilerini paylaştığını yazdı. Haberlere göre Kozak, Telegram üzerinden paylaştığı bir gönderide, bir okul saldırısı düzenleyip intihar etmek istediğini yazmış.