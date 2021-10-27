Avustralya’da yeni koronavirüs kararı! 18 aydır kapalıydı…

Koronavirüs salgınında en sıkı önlemleri alan ülkelerden biri olan Avustralya'da önlemler gevşetiliyor.

Salgında alınan önlemler kapsamında 18 aydır seyahat yasağının yürürlükte olduğu ülkede tam aşılanmış ve kalıcı oturma izni olan Avustralyalılar artık seyahat edebilecek.