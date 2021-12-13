Avusturya’da 20 günlük kapanmanın sonuna gelindi

Kapalı alanlarda en fazla 25, açık mekanlarda ise 300 kişinin toplanmasına izin verilirken, başkent Viyana'da bu tür etkinliklere katılmak için aşıya ek olarak PCR testi de yaptırmış olmak gerekiyor.

Avusturya'da son 24 saatte 4 bin 170 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 232 bin 204'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 artışla 13 bin 218'e çıktı.