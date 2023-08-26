Aylık 129 bin dolar nafakayı az buldu

ABD'li ünlü oyuncu Kevin Costner (68) ve Christine Baumgartner (49) 19 yıllık evliliklerini geçen mayıs ayında sonlandırdı. Costner ve Baumgartner, son günlerde ise nafaka konusundaki anlaşmazlıklarıyla gündemde. Eski model ve çanta tasarımcısı Baumgartner, mayısta açtığı davada boşandığı Costner'ı mal varlığı konusunda yanlış bilgiler vermekle suçlarken, aylık 129 bin dolarlık nafakaya da itiraz etti. Mahkeme belgelerine göre, geçen ay yargıç, Costner'ın aylık 129 bin 755 dolar ödemesine karar vermişti. Ancak Baumgartner, bu miktarın artırılması için talepte bulundu. Baumgartner'ın isteğinin nedeni, çocuklarının her iki ebeveyniyle de aynı yaşam tarzından yararlanması. Ayrıca Baumgartner, Costner'ı davada iş anlaşmalarıyla ilgili bilgileri gizlemekle suçladı. Bu hafta da Costner'ın 250 milyon dolar olarak bildirdiği servetinin, 400 milyon dolara ulaştığını ileri sürerek nafakanın 175 bin dolar olmasını istedi.Çocuklarının ayda 250 bin dolar hak ettiğini savunan Baumgartner, ayrıca çocuklarının özel okul masraflarının, ders dışı etkinliklerinin, spor ve sağlık masraflarının karşılanmasını da istemişti. Ancak Costner ayda 51 bin 940 doların daha makul olduğunu belirterek Baumgartner'ı plastik cerrahi de dahil olmak üzere kendi masraflarını karşılamak için daha fazla para istemekle suçlamıştı.