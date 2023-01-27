Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü görevden alındı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Emniyet Müdürü Rahimi, Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan tarafından görevden alındı.

Tahran Emniyet Müdürlüğüne Elburz Emniyet Müdürü Abbas Ali Muhammediyan getirilirken Rahimi de Ekonomik Güvenlik Polisi Başkanı olarak atandı.

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyı değerlendirmek için görüştüğünü duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını ve ilk incelemelere göre saldırının "şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle" düzenlendiğini açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde niteleyerek, "Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.