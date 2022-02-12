Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev imza attı: Şuşa Beyannamesi yürürlükte

İşgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapılan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların, birbirine gerekli yardımı yapacakları vurgulanıyor.

Tarafların, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığının kaydedildiği beyannamede, tarafların özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişleteceği belirtiliyor.