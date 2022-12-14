Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov tarihi günde konuştu! Kardeşlik bağına vurgu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Karabağ'da büyük projeler yürüttüklerini belirterek "İmzalanan belgeler, halklarımız, bölgemiz ve geniş coğrafyada barış, huzur ve gelişime hizmet edecektir." dedi. Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ"

Zirvenin önemine işaret eden Bayramov, "Tarihi gün yaşıyoruz. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan liderleri ilk kez üçlü zirvede bir araya geliyor. Büyük hazırlıklar, her alanda geniş müzakereler yapıldı." değerlendirmesinde bulundu. Bayramov, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan liderlerinin, zirvede halklar arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaptığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu, birlikte yapacağımız işlerin en doğal temelini oluşturuyor. Ülkelerimiz arasında en yüksek seviyede siyasi diyalog mevcuttur. Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'de imzalanmış tarihi Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseltildi. Aynı şekilde Azerbaycan ile Türkmenistan arasında olan ilişkiler stratejik ortaklık seviyesindedir." Üç ülke arasında uluslararası platformlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin yapıldığını vurgulayan Bayramov, bunu sürdüreceklerini dile getirdi.

EKONOMİYE KATKI

Bayramov, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan arasında ekonomi alandaki ilişkilere de değinerek "2022'de Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaştı. Azerbaycan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi ise 5 kat artarak tarihi rekor seviyesine ulaştı. Fakat üçlü ilişkilerimizde potansiyelimiz daha fazla. İmzalanan 5 anlaşma ve bildiri, ekonomi alanına büyük katkıda bulunacak." diye konuştu.

Bugün enerji, ulaştırma ve lojistik başta olmak çeşitli alanlarla ilgili müzakerelerin yapıldığına belirten Bayramov, şunları söyledi:

"Ülkelerimizin günümüzde özel önem taşıyan nakliyat, transit ve lojistik imkanları büyük potansiyele sahiptir. Bu potansiyel vasıtasıyla Türkiye, Güney Kafkasya ve Hazar Denizi üzerinden Avrupa ile Orta Asya arasında ticaret yollarını oluşturarak işbirliğimizi daha da güçlendirmek mümkündür. Bu yol, tarihi İpek Yolu'nun istikametlerinden biridir.

Azerbaycan'dan transit taşımacılığında bu yıl yüzde 80 artış oldu. İşbirliğimizle bu rakamları daha da artırmak mümkündür. Bu istikamette önemli anlaşmalar elde edildi."

BÖLGELERİN YENİDEN OLUŞTURULMASI

Azerbaycan'ın 2020'de Karabağ'daki 44 günlük savaşta elde ettiği zaferle yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunan topraklarını kurtardığını vurgulayan Bayramov, "tarihi adalet ve uluslararası hukukun sağlanmasıyla bölgede yeni imkanlar oluştuğunu" söyledi.

Bayramov, şunları kaydetti:

"Azerbaycan için öncelikli konu, işgalden kurtarılan bölgenin yeniden oluşturulmasıdır. 700 binden fazla vatandaşımızın güvenli şekilde topraklarına dönmesi gerekiyor. Azerbaycan, işgalden kurtarılan topraklarda büyük projeler yürütmektedir. Bunun için 2023 bütçesinden 1,8 milyar dolar kaynak ayrıldı. Zengezur Koridoru'nun açılması için çalışmalar sürüyor. Bu koridorun tam kapasiteyle faaliyete geçmesi, Orta Koridor açısında ek olanaklar sağlayacaktır. İmzalanan belgeler, halklarımız, bölgemiz ve geniş coğrafyada barış, huzur ve gelişime hizmet edecektir."