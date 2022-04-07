Azerbaycan Ermenistan sınır hattı için anlaşmaya varılacak

"ESİRLER SERBEST BIRAKILMALI"

Açıklamada, ayrıca Michel'in ifadelerine de yer verildi. Güven ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek için her iki tarafın da çabalarının önemini vurgulayan Michel, esirlerin serbest bırakılması ve kayıp kişiler meselesinin geniş bir şekilde ele alınması da dahil olmak üzere tüm önemli insani meselelerin tam ve hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Michel ayrıca AB'nin bu çabayı desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Michel, AB'nin aynı şekilde Azerbaycan ve Ermenistan arasında güven artırıcı tedbirlerin yanı sıra uzman tavsiyesi sağlamaya devam etmek ve mali yardımı hızlandırmak, çatışmalardan etkilenen nüfusa, rehabilitasyon ve yeniden yapılanmaya yardım etmek de dahil olmak üzere mayın temizleme çabalarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.