Azerbaycan ile Ermenistan’ın 4 köyün iadesi uzlaşmasına Türkiye yorumu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme (Delimitasyon) Komisyonunun dünkü toplantısında, 30 yıldır işgal altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a iadesi ve sınır belirleme çalışmalarının devamı konusunda varılan uzlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Doğrudan görüşmeler aracılığıyla kaydedilen bu olumlu gelişme, nihai barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli bir adımdır." ifadesi kullanıldı. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8'inci toplantısı, iki ülke sınırında yapılmıştı.

Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonların bazı hususlarda mutabakata vardığı kaydedilmişti.

Mutabakata göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenecek. Hat, Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.

Bu durum, Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade edeceği anlamına geliyor.