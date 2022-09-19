Azerbaycan toprakları mayınlardan temizleniyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül'de Ermenistan askerlerince Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Laçın iline yerleştirilen mayınların Azerbaycan birlikleri tarafından tespit edildiği bildirildi.

79 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU

Dün Laçın'da yürütülen mayın temizleme faaliyetleri sonucunda geçtiğimiz yıl Ermenistan'da üretilen 122 adet mayının imha edildiği kaydedildi. Azerbaycan birliklerince işgalden kurtarılan bölgelerde mayın arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti.