Azerbaycan yasta

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait askeri helikopterin uğradığı kazada çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Azerbaycan'ı yasa boğan kazada 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışanın şehit olduğu ifade edilen açıklamada, 1 yarbay ve 1 yüzbaşının yaralandığı kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı mesajda, kazada yaşamını yitiren askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
, "Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan halkının başı sağ olsun" mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
yayımladığı mesajda "Elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Can Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle telefonda görüştüğü Azerbaycan Savunma
Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev
'e taziye dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
ile telefonda görüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, ALİYEV'E TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.