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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Azerbaycan’dan İran sınırında tatbikat

Azerbaycan’dan İran sınırında tatbikat
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özel kuvvetler birliklerinin Tümgeneral Hikmet Mirzayev başkanlığında İran sınırında tatbikat başlattığı kaydedildi. İki gündür süren tatbikatta, özel kuvvetler birliklerinin düşman hedeflerinin arasına sızarak çeşitli keşif ve özel operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi. Hava kuvvetleri, topçu birliklerin ve taarruz drone'larının desteğiyle gerçekleştirilen görevlerde belirlenen hedeflerin ve noktaların başarılı bir şekilde kontrol altına alındığı aktarıldı.
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Azerbaycan’dan İran sınırında tatbikat
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