Azerbaycan’dan ‘kısas harekatı’

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde önceki gün yaşanan gerginliğin yankıları sürüyor. Karabağ'da geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasadışı Ermeni güçlerinin gerçekleştirdiği terör ve sabotaj eylemi sonucu bir Azerbaycanlı asker şehit olmuştu. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu da Kısas ismi verilen operasyon düzenlemiş ve yasadışı Ermeni silahlı unsurlarına ait mevzileri imha etmiş, askeri birlikleri havadan vurmuştu. Azerbaycan ordusu yanıt olarak ayrıca Dağlık Karabağ'da bir dizi stratejik tepeyi ele geçirdi.Gerginliğin artmasının ardından uluslararası toplumdan itidal çağrıları geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, durum nedeniyle çok endişeli olduğunu açıklarken, Avrupa Birliği çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu ve her iki tarafın da ateşkese saygı duyması gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan ve Ermenistan'a "itidal" ve ateşkese uyma çağrısında bulundu. Öte yandan, NATO da taraflara itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu.RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık ettiği Rusya Güvenlik Konseyi'nde, bugün gerçekleşecek Rusya-Türkiye zirvesini ve Karabağ'daki son gelişmeleri görüştü. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in Karabağ'daki son gelişmeleri bugün yapacakları görüşmede ele alabileceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna tahılının ihracatının devamını ve Dağlık Karabağ sorununu ele aldı.