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Giriş Tarihi: 12.12.2022

Azerbaycan’dan Rusya’ya nota

Azerbaycan’dan Rusya’ya nota
Azerbaycan, Karabağ'da görev yapan Rus barış güçlerinin Ermenilerin Karabağ'daki madenleri yasa dışı şekilde işletmesini engellemek için tedbir almadığı gerekçesiyle Rusya'ya nota verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Bakü'nün Moskova'ya nota verdiğini açıkladı. Hacızade, Ermenilerin Karabağ'daki Kızılbulak altın ve Demirli bakır madenlerini yasa dışı işlettiğini belirtti. Azerbaycanlı yetkililerin 10 Aralık'ta bölgeyi ziyareti de engellenmişti. Bölgedeki askerlerinin gerekli tedbirleri almaması nedeniyle Rusya tarafına nota verildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Notada Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün gözetilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir" dedi.
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Azerbaycan’dan Rusya’ya nota
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