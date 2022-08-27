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Giriş Tarihi: 27.8.2022 19:54 Son Güncelleme: 27.8.2022 19:58

Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi

İHA
Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi

Ermeni işgali altında olan Laçın, Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Kentte 30 yıl aradan sonra ilk kez ezan sesleri yükseldi.

Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992'de işgal edilen Laçin şehrinin dün Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinin ardından, şehirde ezan okutuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle Laçin şehrinde ezan sesinin yükseldiği görüldü.

Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi | Video

"YAŞASIN LAÇİN, YAŞASIN AZERBAYCAN"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu'nun kontrolü altına geçtiğini duyurmuştu. Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerinde yer vermişti.

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Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
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