Azezli Muhammed yaşadıklarını anlattı! PKK/YPG’nin saldırısında 30 yıllık eşini kaybetmişti

Suriye'de son dönemde sivillere yönelik saldırılarını artıran terör örgütü PKK/YPG, güvenli bölgelerde tesis edilen huzur ve güven ortamını bozmaya çalışıyor.

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren PKK/YPG'nin, Kilis'in karşısındaki Azez ilçe merkezine 22 Kasım akşamı düzenlediği roket saldırısında, 5 sivil hayatını kaybetti.

Terör örgütünün fırlattığı roketlerden biri de Azez'de yaşayan 56 yaşındaki Um Muhammed'in evinin yakınına düştü. İlçe merkezine terör örgütünce düzenlenen her saldırıda korkudan istifra ettiği belirtilen Azezli talihsiz kadının vücuduna, bu kez 4 şarapnel parçası isabet etti.

Saldırı sonrası eşi tarafından hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yurt dışındaki çocukları, annelerinin cenazesine katılamadı.

"EŞİMLE BİRLİKTE OTURUYORDUK, ÇAY İÇİYORDUK"

Terör örgütünün hain saldırısında eşini kaybeden Yusuf Şeyh Muhammed, yaşadıklarını anlattı. Muhammed, "Eşimle birlikte oturuyorduk, çay içiyorduk. Patlama seslerini duyduk. Eşim, her patlamada korkudan titrer ve istifra ederdi. Onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Uzanmasına yardım ederken ellerimde kan gördüm." dedi.

Yaralanan eşini kaldırıp hastaneye yetiştirdiğini belirten Muhammed, "Eşimin vücuduna 4 ayrı şarapnel parçası isabet etmişti. Dünden beri Azez hastanesinde tedavi görüyordu. 30 yıllık eşimi toprağa verdim." diye konuştu.

Saldırıyı yapan terör örgütüne karşı tepki gösteren acılı eş, üzüntüden konuşmasına devam edemedi.

"ÜÇ KİŞİYİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTARAK HASTANEYE YETİŞTİRDİM"

Saldırının görgü tanıklarından Azezli sivillerden hukukçu Hasan Katip de "Saldırıların olduğu sokakta avukatlık ofisim var. Türkiye sınırında güvenli bölge olması dolayısıyla İdlib'in Maarratünnuman ilçesinden göç ederek Azez'e yerleştim." ifadelerini kullandı.

Saldırılar olduğunda ofisinde çalıştığını aktaran Katip, şöyle devam etti:

"Sivillerin en yoğun yaşadığı bölge, burası. 5 kişi hayatını kaybetti. Ellerimle 3 kişiyi enkaz altından çıkartarak hastaneye yetiştirdim."

Katip, terör örgütünün bölgede sivilleri kasıtlı hedef aldığını vurgulayarak "Terör saldırılarını kınıyorum. Türkiye ve Suriye Milli Ordusundan demir yumruğunu terör örgütüne göstermesini istiyorum. Azez'de yaşayan siviller olarak güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamamız için örgütün işgal ettiği bölgeden çıkartılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.