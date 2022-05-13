BAE Devlet Başkanı hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan hayatını kaybetti. BAE resmi ajansı WAM, Başkanlık İşleri Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberinde El Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu.Açıklamada, "BAE halkı, Arap ve İslam ülkeleri ile tüm dünyaya El Nahyan'ın cuma günü 74 yaşında vefat ettiği duyuruyor" denildi.Ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceği kaydedilirken, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceği belirtildi. BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayed bin Sultan El Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayed, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Nahyan'a Allah'tan rahmet, BAE halkına başsağlığı diledi. Erdoğan, Twitter'da Türkçe ve Arapça yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeş BAE halkına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası da "Taziye için bir ziyarete gideceğiz" dedi.