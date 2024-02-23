BAE’den Mısır’a 35 milyar dolarlık yatırım

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin katılımıyla, "ülke tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasının" imzalandığı belirtildi.

Başkent Kahire'deki hükümet merkezinde imzalanan anlaşmanın, yatırımın "ülkenin kuzeybatısındaki Ras el-Hikme bölgesinde yürütüleceği" aktarıldı.

Anlaşmayı Mısır Konut Bakanı Asım el-Cezzar ve BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi'nin imzaladığı ifade edildi.

Haberde, anlaşma kapsamında Mısır'a "iki ay içerisinde 35 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım yapılacağı" kaydedildi.

Turizm, şehirleşme ve emlak alanlarında yürütülecek proje kapsamında, Ras el-Hikme bölgesinin adını taşıyacak şirket yoluyla bölgenin geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Proje kapsamında yatırımın iki kısımda yapılacağı, ilk kısmının 15 ve ikinci kısmının 20 milyar değerinde olacağı ve Mısır'ın yatırımdan yüzde 35 oranında kâr elde edeceği bildirildi.