Bağdat’ta Sadr ve Asayib Ehlilhak mensupları arasında çatışma iddiası

Yerel medyada çıkan haberlerde, Bağdat'ın el-Amil bölgesinde Seraya es-Selam ile İran'a yakın Kays el-Hazeli liderliğindeki Asayib Ehlilhak mensupları arasında ABD saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve aynı saldırıda öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in posterlerinin indirilmesi girişiminden dolayı yaşanan gerginlik iki grup arasında bir süreliğine silahlı çatışmaya dönüştü.

Sosyal medyadaki bazı görüntülerde, iki grup arasında olduğu ileri sürülen silahlı çatışma sesleri yer aldı.

Görgü tanıklarına göre, Irak güvenlik güçleri kontrolü sağlamak için gerginliğin yaşandığı bölgeye giriş ve çıkışları trafiğe kapattı.

Irak hükümet makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.