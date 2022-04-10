Bahçelere gömülen cesetleri çıkarıyorlar

Ukrayna yetkilileri, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev'e yakın yerleşim yerlerinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu açıklamış, özellikle Buça'daki görüntülerin ardından tüm dünya Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçlamıştı. 1 Nisan'da Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Buça'da sivillerin cansız bedenlerine ulaşılmaya devam ediliyor. Öldürülen siviller, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ceset torbasına konularak defni gerçekleştiriliyor.Diğer yandan evlerin bahçeleri de bir bir aranıyor. Bilindiği üzere Rus askerlerin çok sayıda sivili öldürüp evlerin bahçesine gömdüğü iddia edilmişti. Buça'da bir evin bahçesinde kazı yapan ekipler bir ceset buldu. Başından vurulmuş 60 yaşlarında bir erkeğe ait olan ceset önce battaniyeye sarılmış daha sonra da ceset torbasına konularak evinin bahçesine gömülmüş. Mezardan çıkarılan cesedin kimlik tespiti yapılması için akrabasına haber verildi. Olay yerine gelen kadın yerde yatan akrabasını görünce gözyaşlarını tutamadı. Buça'da hurdaya dönen tanklar ise vinç yardımıyla kaldırılıyor. Zarar gören evlerin tespitleri yapılıyor ve savaşın izlerini silmek için sokaklarda temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalara çok sayıda gönüllü vatandaşta katılırken, iş yeri zarar gören esnafta yaralarını sarmak ve biran önce tekrar faaliyete geçmek için tadilat yapıyor. Çatışmalarda zarar gören şehrin altyapısı da eşzamanlı olarak yenileniyor.RUSYA Ukrayna savaşı 1.5 aydır devam ediyor. Rus birliklerinin savaşın başlama noktası olan Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yeniden hareketlenmesi üzerine konuşan Ukrayna lideri Zekenski, büyük bir taaruz beklediklerini söyleyerek "Zor bir savaş olacak" sözlerine yer verdi. Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, halkı derhal bölgeden kaçmaya çağırdı. Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre Rusya, terhis edilmiş askerleri silah altına almaya başladı. Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 177 çocuğun hayatını kaybettiği, 336 çocuğun yaralandığı bildirildi. Reuters haber ajansı ise Kiev yakınlarındaki Bozova'da mezardan onlarca cesedin çıkarıldığını aktardı.UKRAYNA'YA destek için dünya genelinde düzenlenen "Stand Up for Ukraine" kampanyasında 10 milyar euronun üzerinde bağış toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Ukrayna sınırlarına daimi askeri üs kurmaya hazırlandıklarını söyledi.SAVAŞIN başından bu yana Rus askerlerine ait uydu görüntülerini paylaşan ABD merkezli Maxar firması bu kez Harkiv'deki 12 km'lik konvoy görüntüleri yayınladı.