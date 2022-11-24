Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:58 Son Güncelleme: 24.11.2022 16:19

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milil Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GEREKEN CEVAP VERİLDİ

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından Suriye'nin kuzeyi bağlamında, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanlarını ve vatandaşları hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edileceği belirtildi. Ayrıca terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye'nin en önemli önceliği olduğu; bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı. Ukrayna bağlamında ise küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve iş birliğinden duyulan memnuniyet belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA