Bakan Akar’dan Komşu’ya mesaj

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu ortak toplantısı İstanbul'da başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuşmasında geleneksel tehditlere ek olarak yeni hibrit tehditlerle güvenlik ortamının test edildiğini söyledi. Akar, "Türkiye olarak, Yunanistan ile olan tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı, ittifak ve diyalog ruhuyla barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasını içtenlikle diliyoruz" dedi. Türkiye'nin hiçbir zaman yayılmacı olmadığının altını çizen Akar, "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'a mesajımız, Türkiye'nin Yunanistan veya başka bir ülke için bir tehdit olmadığıdır. Aksine Türkiye güvenilir, güçlü ve inandırıcı bir müttefiktir. Tek amacımızın uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde hak ve menfaatlerimizi korumak olduğunun altını çizelim" diye konuştu.