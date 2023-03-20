Bakan Çavuşoğlu Brüksel’de Yunan mevkidaşı Dendias’la bir araya geldi

Yunanistan ise BMGK 2025-2026 dönemi geçici üyeliğine aday olup, seçimlerin Haziran 2024'te BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 2025-2026 dönemi için Konsey'de Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'ndan (WEOG) boşalmakta olan iki yere Yunanistan ve Danimarka'nın aday olması nedeniyle, seçimler 'temiz liste'dir.

Seçimler çekişmeli değildir. Dolayısıyla, Yunanistan'ın BMGK üyeliğini elde etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılabilir. Yunanistan'la ülkemiz arasında varılan adaylıkların karşılıklı olarak desteklenmesi taahhüdü, iki ülke arasında olumlu gündeme katkı niteliği taşımaktadır."