Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrika’da Mehmet Remzi Bey’in kabrini ziyaret etti

2018'de yeni atanan Türk büyükelçisine yapılan başvurunun ardından mahkeme süreci başlamış, davayla ilgilenen avukat Ismael Ayub, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinin de desteğiyle kapsamlı araştırmalar yürütmüştü.

Bu araştırmalar neticesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin mezarı kendi camilerine taşımak için sahte evraklar düzenleyerek Güney Afrika makamlarını yanılttığı ortaya çıkarılmıştı.

Ailesinin ve Türkiye'nin 4 yıllık zorlu hukuk mücadelesinin ardından Osmanlı'nın Güney Afrika'daki son Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in 2011'de FETÖ mensuplarınca örgüte bağlı bir camiye nakledilen cenazesi, 11 yıl aradan sonra 18 Ocak'ta Johannesburg'daki ilk mezar yerine defnedilmişti.