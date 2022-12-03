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Giriş Tarihi: 3.12.2022 16:51 Son Güncelleme: 3.12.2022 16:58

Bakan Çavuşoğlu, Sao Tome ve Prinsipe’in Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün (3 Aralık) yakın zamanda başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirilen Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Prinsipe’in Başbakanı Patrice Trovoada ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA
Bakan Çavuşoğlu, Sao Tome ve Prinsipe’in Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün (3 Aralık) yakın zamanda başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirilen Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Prinsipe'in Başbakanı Patrice Trovoada ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Başbakan Trovoada'ya Türkiye'nin darbe karşısındaki dayanışmasını vurguladı.

Öte yandan Trovoada'nın Osmanlı tarihi okuyup Müslüman olduğu öğrenildi. Çavuşoğlu- Trovoada görüşmesinde ikili ekonomik ilişkiler, Sao Tome Prinsipe'de bir jandarma birimi tesis edilmesine ilişkin çabalar ve Maarif Vakfı'nın faaliyetleri gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

25 Kasım'da 4 kişi ordu karargahına müdahale ederek darbe teşebbüsünde bulundu.Darbe girişiminden paralı askerlerden oluşan bir tabur sorumlu tutuldu.

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Bakan Çavuşoğlu, Sao Tome ve Prinsipe’in Başbakanı ile görüştü
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