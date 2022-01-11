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Giriş Tarihi: 11.1.2022 10:41 Son Güncelleme: 11.1.2022 10:48

Bakan Çavuşoğlu'ndan hayatını kaybeden AP Başkanı Sassoli için taziyelerde bulundu

İHA
Bakan Çavuşoğlu’ndan hayatını kaybeden AP Başkanı Sassoli için taziyelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kaldığı hastanede hayatını kaybedeb Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli için taziye mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "David Sassoli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına ve Avrupa Parlamentosu'na taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE SORUNLAR YAŞIYORDU

İtalyan bir sosyalist ve gazeteci olan Sassoli, bağışıklık sisteminde meydana gelen ciddi bir komplikasyon nedeniyle pazartesi günü hastaneye kaldırılmıştı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan hayatını kaybeden AP Başkanı Sassoli için taziyelerde bulundu
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