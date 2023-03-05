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Giriş Tarihi: 5.3.2023 15:30

Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’na (EAGÜ-V) katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dışişleri Bakanlarıyla ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası destekleri için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda (EAGÜ-V) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil etmek üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile bir araya geldi.

"DEPREM SONRASI DESTEKLERİ İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nda Venezuela ve Sudan Dışişleri Bakanlarıyla ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası destekleri için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik temaslar
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