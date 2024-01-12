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Giriş Tarihi: 12.1.2024 21:29 Son Güncelleme: 12.1.2024 21:45

Bakan Fidan'dan İngiliz mevkidaşı Cameron'a: Aden'de gerilimi düşürün

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bakan Fidan’dan İngiliz mevkidaşı Cameron’a: Aden’de gerilimi düşürün

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

"GERİLİMİ DÜŞÜRÜN"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, yakın coğrafyamızda zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaretle, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu doğrultuda Türkiye'nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze'deki son durum da ele alındı.

BÖLGESEL İSTİKRAR AÇISINDAN RİSK

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

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Bakan Fidan'dan İngiliz mevkidaşı Cameron'a: Aden'de gerilimi düşürün
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