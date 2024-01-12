Bakan Fidan’dan İngiliz mevkidaşı Cameron’a: Aden’de gerilimi düşürün

"GERİLİMİ DÜŞÜRÜN"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, yakın coğrafyamızda zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaretle, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.



Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu doğrultuda Türkiye'nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze'deki son durum da ele alındı.