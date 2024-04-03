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Haberler Dünya Haberleri Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü
Giriş Tarihi: 3.4.2024 17:01

Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Fidan ve İngiliz mevkidaşı Cameron görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlar görüşüldü. Devam eden müzakerelerde gelinen nokta değerlendirildi. Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerimizi aktardık. Ukrayna'daki savaşla ilgili son durum değerlendirildi. Savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları görüşüldü. Ayrıca, AB üyesi olmayan iki Müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu" denildi.
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Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü
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