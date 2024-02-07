Bakan Güler’den Irak Türkmen Cephesi’ne ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Irak'taki ziyaretlere devam ettiği belirtilerek, "Bakan Güler, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesinin ardından Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti.

Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek bölgedeki savunma ve güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Gürak, Aydın Maruf Selim'i ziyaretinin ardından IKBY İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile de bir araya geldi" denildi.