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Giriş Tarihi: 12.1.2024 02:25

Bakan olmayı seçti partisinden ihraç edildi

Fransa'nın yeni atanan Kültür Bakanı Rachida Dati'nin merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisinden atıldığı bildirildi. LR Partisi Genel Başkanı Eric Ciotti, partilerinin muhalefette olduğunu, Dati'nin yaptığı seçim karşısında gerekli sonuçları çıkardıklarını vurguladı

AA
Bakan olmayı seçti partisinden ihraç edildi

LR Partisi Genel Başkanı Eric Ciotti, X sosyal medya platformundan Dati'nin partilerinden ihraç edildiğini duyurdu.

Ciotti, "Rachida Dati hükümete girmeyi seçti. Kendisini siyasi ailemizin dışında konumlandırıyor" ifadesini kullandı.

Dati'nin artık Cumhuriyetçiler partisinde olmadığını açıklayan Ciotti, partilerinin muhalefette olduğunu belirtti.

Ciotti, Dati'nin yaptığı seçim karşısında gerekli sonuçları çıkardıklarını vurguladı.

Başbakan Gabriel Attal'ın kabinesine bugün Kültür Bakanı olarak atanan Dati, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı.

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Bakan olmayı seçti partisinden ihraç edildi
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