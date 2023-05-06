Balkanlar’dan Başkan Erdoğan’a tam destek mesajı: Türk halkı onurunu sağlamlaştırdı

Sayın Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü ve gelişmiş Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlar'daki ilişkiler açısından da çok önemli bir unsur olmaktadır. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlardaki tüm devletler ve halklarla iş birliği ve dost ilişkilerini kurmayı başarıyor, dolayısıyla istikrar ve barışın korunmasında büyük katkılar sağlamaya devam ediyor.

Bosna Hersek ve Sancak'taki Boşnaklar bilhassa büyük lider Erdoğan'ın dostluğuna şahitler. Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği büyük destek ve yardımlar Bosna Hersek ve Boşnaklar için hayati önem taşımaktadır. Türkiye tarafından Bosna Hersek'te gerçekleştirilen projeler ise burada saymakla bitmez. Onun yerine sözümü öz ve kısa söyleyeceğim: Recep Tayyip Erdoğan rahmetli Aliya İzetbegoviç'in emanetini yerine getiriyor çünkü samimiyetle ve kardeşçe Boşnaklara ve Bosna Hersek'e sahip çıkıyor.