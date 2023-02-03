Balon krizi

ABD-Çin hattında patlak veren 'istihbarat balonu' krizi iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'e ait bir yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde uçuş yaptığını duyurdu. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, balonun yakından izlendiğini kaydetti. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise "Birkaç yıl önce de bu tür balonlar gözlenmişti. Başkan (Joe) Biden bu konuda bilgilendirildi ve askeri seçenek talebinde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, parçalarının düşeceği yerde oluşacak risklerden dolayı balona saldırılmaması tavsiyesinde bulundu" dedi. Yetkili, balonun özellikle de güzergâhının ABD'nin hassas tesisleri üzerinden geçtiğine dikkat çekti. Öte yandan Çin iddiayı doğrulamadı. İstihbarat balonu, ulaşabildiği yüksek irtifa nedeniyle radara yakalanmıyor. Yüksek irtifa ve boyutları nedeniyle herhangi bir yerleşim yerine zarar verme ihtimalleri nedeniyle düşürülmesi tercih edilmiyor. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in gelecek hafta gerçekleştireceği Pekin ziyareti de kriz nedeniyle ertelendi.